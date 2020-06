Aubry De Koster (manager de l’AFC Tubize): "Retrouver une crédibilité financière et un ancrage local" © Sterpigny Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Depuis que les investisseurs coréens sont partis et qu'il a été nommé manager par l’ASBL AFC Tubize, Aubry De Koster n'a pas chômé. Bien entouré par son équipe, le nouvel homme fort de l'AFC a dû avancer sur plusieurs fronts en même temps. Entre les ennuis financiers du club, la licence et la préparation sportive de la prochaine saison, il a été fort occupé. Trois mois après son arrivée au stade Leburton, c'est l'occasion de dresser un premier bilan.



La situation financière du club s’améliore

Pour faire face aux problèmes financiers du club, la direction de l’AFC Tubize s’était félicitée de voir sa procédure en réorganisation judiciaire prolongée jusqu’au mois de d’octobre. Un délai qui permet à la direction de régulariser sereinement sa situation. Et à ce niveau, les nouvelles sont bonnes.