Les annonces se succèdent à l'Axis Guibertin.

Après le retour de Delie pour l'équipe de N1, c'est la deuxième équipe du club qui est cette fois visée.

Evoluant en N2, elle sera coachée par Audry Frankart, lequel fait son retour au Hall Jean Moisse pour y avoir joué. Il remplacera Herman Vleminckx, dont les activités ne permettent plus sa présence.

Communiqué du club

"Actif comme joueur entre 2004 et 2008, Audry Frankart (38 ans et 1m97) reprend la deuxième équipe d’AxisGuibertin qui évolue en Nationale 2 (ex-N1 pour la dénomination de la fédération) et qui est, à nouveau, ambitieuse pour la campagne 2021-2022. Il succède ainsi à de prestigieux prédécesseurs, Bart Goossens, Filip Van Der Bracht, Marc Lechien et Herman Vleminckx.

Comme joueur, Audry a évolué une dizaine de saisons en Ligue B, décrochant trois titres de champion dont un avec Axis, et six saisons au plus haut niveau belge. Il décrocha aussi deux titres de champion de Belgique de beach volley (2007 et 2010), tout en 2 fois vice-champion, 2 fois 3ème, avec une presence dans le Top 5 tricolore pendant une décennie et F.V.W.B participant à 25 tournois dans le monde entier (Chine, Brésil, Ukraine, Serbie, France, Suisse, Pays-Bas, Bulgarie,…) avec comme meilleur résultat une 3ème place à une manche du championnat d’Europe à Kiev. Il a ainsi atteint le Top 20 européen et le Top 40 mondial.

Il débuta rapidement une carrière d’entraineur. 4 saisons à Barbar Girls (1 saison en Ligue B avec un titre de champion et trois saisons en Ligue A), puis une saison à Gand avec l’obtention du ticket européen et 3 saisons à Michelbeke avec une finale de la coupe de Belgique en 2019. Côté masculin, il entraina pendant 5 saisons Gembloux, passant de la Nationale 2 à la Ligue B. En 2020-2021, il donnait déjà un entrainement de la Nationale 2 d’AxisGuibertin avec Herman Vleminckx."