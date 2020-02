Une victoire face aux Tchèques et les Castors disputeront les quarts de finale de l'EuroCup. Enoncé comme ça, le pari qui attend le team belge paraît de l'ordre du possible. C'est oublié que depuis presque trois mois (et un 3/6 encourageant), les Castors (longtemps privées de Trahan-Davis) pédalent dans la choucroute et n'ont plus enregistré de succès.