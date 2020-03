Les Castors vont-elles jouer ce jeudi en EuroCup à Namur alors que la finale de la Coupe de Belgique face aux Phantoms Boom devrait être reportée.

La fédération belge de basketball ne devrait communiquer à ce sujet qu’en début de soirée mais selon plusieurs sources, la finale de la Coupe de Belgique entre Phantoms Boom et les Castors Braine qui devait se dérouler ce dimanche à Willebroek est reportée à une date ultérieure.

Le Coronavirus pourrait être aussi à l’origine du report de Castors Braine – Valence qui doit se dérouler ce jeudi à Namur dans le cadre des quarts de finale de l’EuroCup.

L’équipe espagnole est arrivée ce mercredi mais le club brabançon attend une décision de la FIBA, réunie en urgence.

On peut se poser la question du futur de cette compétition puisque seul un quart (Flammes Carolo Basket – Landes Basket) a pu se dérouler mardi soir. Les deux restants (Venise – Gérone et Dynamo Koursk – Avenida Salamanque) ont été reportés.

Sondé ce mercredi à 17h30, Jacques Platieau, le président des Castors, était dans l’expectative : "Via le président du club de Namur, Jean-François Davreux, nous sommes en contact avec la Ville et les autorités provinciales, qui ont interdit toutes les rencontres à risque sur leur territoire. On attend à présent l’avis de la FIBA. Pour moi, il est clair que la santé des gens prime sur le reste."