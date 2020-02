Un derby au RIV entre deux équipes qui aiment le jeu offensif.

Quand il aura disputé ses matchs de retard, le Royal IV (4e, 4 défaites en 17 matchs) pourrait sauter Waterloo (3e, 6 revers en 19 rencontres) qu’il rencontre justement ce dimanche.

Un derby qui s’annonce ouvert et sans doute aussi offensif qu’à l’aller où Waterloo l’avait emporté 105-83. "Les Bruxellois n’avaient pas fait un grand match mais on les avait un peu aidés" , souligne d’entrée le coach de la cité du Lion.

"Nous, on sort d’une victoire difficile au Collège Saint-Louis. Le Royal IV vient de boire la tasse et a pris une claque à Vieux Campinaire qui a quasi fait le match parfait. Je me méfie de la réaction bruxelloise" , observe Fred Priels.

Le team de Loïc Van der Meiren n’est jamais fort que lors des matchs à enjeu, il vient de le prouver en battant une nouvelle fois le leader gembloutois. Il y a également l’avantage du terrain.

"Le RIV est très fort à la maison où ils ont juste été battus une fois. Le week-end passé, chaque fois que Vieux Campinaire baissait la garde et se relâchait, le RIV sanctionnait directement."

Le coach waterlootois, récemment nommé DT, s’attend à une rencontre spectaculaire. "Je pense qu’on va assister à un match plaisant car nous sommes deux équipes joueuses. Le RIV a de superbes talents individuels et nous avons de beaux potentiels aussi. Les Bruxellois ont pour eux un physique athlétique à tous les postes. Je crois qu’on a un peu plus d’expérience qu’eux."