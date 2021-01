La situation vécue par les frères Muylaert témoigne d’un certain malaise dans les rangs brainois.

Directeur technique de l’école de jeunes du Royal Castors Braine (depuis 2018), Fabien Muylaert a remis sa démission à la mi-décembre. Les coachs de l’entité brabançonne ont été informés au moment des fêtes de fin d’année.

Contacté, l’intéressé n’a pas démenti l’information mais n’a pas voulu s’appesantir sur les raisons. Fabien Muylaert a confirmé qu’il restait coach des deux formations de jeunes qu’il a sous son autorité, pour autant bien sûr que les championnats puissent reprendre (ce qui paraît de plus en plus illusoire).

Fidèle serviteur du club, champion et vainqueur de Coupe en 2019 (aux côtés de son frère) après avoir pris au pied levé la succession de Pascal Angilis, Patrick Muylaert vit une situation étrange. Il n’a pas été inscrit sur la liste de seize noms (8 pros, 4 jeunes, 1 coach, 1 assistante, 1 kiné, 1 team manager) pour faire partie de la délégation brainoise en mode ‘Covid’.

Certaines équipes de TDW1 ont inscrit plus de 16 noms sur cette liste et il semblerait que Patrick ne puisse plus non plus assister et participer aux entraînements.