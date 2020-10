Longtemps évoquée, quelques-fois discutée et parfois repoussée (le BGL était une dissidence du BCG au moment de sa création autour de 2000), la fusion entre le Basket Club Genappe et le Basket Genappe Lothier était devenue une évidence. Comme le soutien du partenaire immobilier du club à l’origine de la présentation de l’entité fusionnée à la presse.

Officialisée en mai dernier, la fusion est amenée à faire des heureux car la ville respire en fait le basket. Qui se souvient de ce jour il y a plusieurs décennies où Genappe emmena cinq cars à Bruxelles pour une finale de Coupe du Brabant ?

Pour schématiser, le BCG possédait nombre d’équipes Seniors et s’intéressait de près au mini-basket tandis que le BGL possédait une belle école de jeunes. Les deux clubs avaient leurs propres installations.

“Ce n’est pas une fusion, je parlerais plutôt d’englobement”, tranche directement la présidente de la nouvelle entité. “Ce sont deux clubs de la même ville qui cohabitaient et qui se sont assis autour de la table pour la prendre la décision la plus judicieuse.”

Au centre de l’attention du BCGL, il y a la jeunesse. À l’exception des U16, le club présentera une ou plusieurs équipes dans chaque catégorie de jeunes. La catégorie U10 fait particulièrement fort avec trois équipes (mixtes) inscrites.

L’esprit de famille et le travail de formation seront les piliers du BCGL. “On prône le basket pour tous. C’est un basket familial avec le jeune qui joue et les parents qui aident derrière au niveau des fonctions, de la présence ou de l’aide lors des événements festifs du club. Sur le plan technique, on s’entoure de coachs reconnus et on organise des stages qualitatifs. Le plus important, c’est que nos jeunes s’amusent”, résume Virginie Lemmens. Un discours soutenu par le partenaire immobilier à l’origine de cette conférence de presse.

La nouvelle entité doit bien entendu être gérée administrativement. Les anciens secrétaires Eloin (BCG) et Lambert (BGL) ne chôment pas, c’est le moins qu’on puisse dire. “Tout est occupé au niveau des espaces, on a partagé les calendriers. Chaque plateau est occupé. Au niveau des jeunes, tout le monde a entraînement deux fois par semaine. Le secrétariat, c’est un travail quotidien et un job très prenant”, pointe Bernard Eloin. “Tout le monde a bossé pour rendre ce résultat possible mais je voudrais donner un grand coup de chapeau à Jonathan Vanderlinck, le directeur technique”, conclut la présidente Lemmens.

Le maintien et plus si affinités en R2

Comme l’an dernier, l’objectif principal sera le maintien.

En attendant la relève des U12-U14 d’ici quelques années, nous sommes un groupe de 9 joueuses expérimentées. On doit se baser sur notre second tour la saison passée. Je pense que le maintien est à notre portée”,

Le BCGL n’a en tout cas pas loupé ses débuts en l’emportant 71-54 face à Mons Capitale pour la joute initiale. La R2 Hommes a, elle, échoué de justesse (65-67 face à Belleflamme) donnant raison à son coach qui balaie l’idée que son équipe est une des favorites de la série. “On visera le maintien également. Il y a deux joueurs qui sont restés plus un troisième qui est arrivé en janvier dernier. Le Roster a enregistré six nouvelles arrivées. Une synergie nouvelle doit se mettre en place”, énonce Olivier Mulaba.

Un coach qui prévoit un championnat compliqué avec des adversaires ambitieux. “Toutes les équipes se sont renforcées et ont des ambitions. Nous verrons à l’autopsie.”

Ignace Nago sera l’un des éléments d’expérience du groupe : “Avant, j’étais dans le rôle dans le scoreur maintenant je suis plus dans la peau du grand frère. Pour moi, c’est un challenge intéressant. Les jeunes du noyau ont besoin d’acquérir cette expérience. Il faudra prendre les échéances les unes après les autres. Je pense qu’il y a du boulot qui nous attend. Une chose est certaine : il faudra rester humble, ne pas tirer de plans sur la comète et regarder notre seule équipe.”



Quelques informations

Fusion : Le Basket Club Genappe et le Basket Genappe Lothier ont fusionné en mai dernier.

Direction : La présidence du BCGL est assurée par Virginie Lemmens

Emplois Les postes de trésorier et secrétaire ont été dédoublés.

Infrastructures : La nouvelle entité évolue sur deux sites : l’Espace 2000 et la salle omnisport de Genappe.

Affiliés : Le BCGL compte 300 affiliés, ce qui représente 200 joueurs répartis en 21 équipes (dont 8 de Seniors).

Ambitions : Les Régionales 2 Dames&Hommes souhaitent assurer leur maintien le plus vite possible.