Encore une décison en rapport avec le Coronavirus.

La Fédération internationale de basket-ball a décidé de suspendre toutes les compétitions. "Compte tenu de la situation actuelle de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, entraîneurs, officiels et fans, la FIBA ​​a annoncé aujourd’hui que toutes ses compétitions ​​sont suspendue à partir de demain, vendredi 13 mars", explique la FIBA sur son site.

Pas de quart de finale donc entre les Castors Braine et Valence prévu ce soir à 20h15 sur le parquet namurois. "Au niveau des clubs, cela concerne la Basketball Champions League, la FIBA Europe Cup, l’Euroleague féminine et l’Eurocup féminine."