Bonne réplique des Castors face à une opposition française relevée.Face à l’un des cadors du groupe qui avait besoin d’un succès pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de l’épreuve, le coach Dusart avait prévenu.

Hors de question, comme à Riga ou face à Orenburg, d’assister impassible à un naufrage. Le mentor français voulait de la grinta, il en a eu.

Si son équipe a été progressivement et proprement décrochée par une plus forte opposition, elle aura donné du fil à retordre aux Berruyères. Malgré l’effacement offensif collectif et les passages à vide de Wallace, Braine peut être crédité d’une bonne prestation.

Les Brabançonnes n’ont pas non plus été impressionnées par les 4 000 personnes du Prado. La sympathique atmosphère leur a même fait pousser des ailes au premier quart (17-21 ; 9e). Une fois que le Tango régla la mire et que sa Canadienne Achonwa prit possession de la raquette, Braine ne sut plus sur quel pied danser.

L’équipe la plus titrée de France avait fait montre d’un bel appétit à la mi-temps (41-33) mais elle n’était pas encore rassasiée. Malashenko (3x3 d’affilée) avait beau retarder l’échéance, ses équipières malgré une envie de bien faire loupaient trop de tirs ouverts et galvaudaient trop de cuirs pour espérer titiller Bourges qui l’emportera au final : 80-59.

Ce cinquième revers d’affilée ne doit pas entamer le moral brainois. Tandis que Cukurova est lanterne rouge avec 2 victoires, Braine est au coude-à-coude avec Riga et Venise qui se présentera au Spiroudôme mardi prochain. Il y avait de la satisfaction mais aussi de la frustration chez le coach Dusart : "On se bat pour s’offrir des possibilités de tirs ouverts mais on les loupe. Je suis content de notre contenu et de notre combativité, pas de notre efficacité."

Technique

Bourges : 32/65 (5x3), 11/15 LF, 41 reb., 23 ass., 16ftes.

Hamaoui 0-4, ELDEBRINK 4-3, CHARTEREAU 4-6, Rupert 0-7, MICHEL 2-8, Astier -, Dabovic 10-1, COLEMAN 5-4, Achonwa 16-3, GODIN 0-3.

BRaine : 22/69 (8x3), 7/9 LF, 36 reb., 15 ass., 18ftes.

Diawakana 6-3, Epis (-), ORTIZ 7-0, WALLACE 4-7, Muylaert (-), Treffers 4-0, Grzesinski -, SIKSNIUTE 2-2, Handy -, MALASHENKO 4-12, LISOWA 2-0, Tobin 4-2.

Les quarts : 19-21,22-12, 23-14, 16-12.