Basket-ball : un Castors-Namur amical avec quelques enseignements Brabant Wallon Christophe Kugener Les deux équipes n’ont pu se départager : 62-62. © Kugener

Après une préparation belge pour Namur (trois succès face à Pepinster, Lummen, Liège et une défaite face au SKW) et des matchs en France pour les Castors ( deux revers face à Landes et Bourges, deux victoires face à Saint-Amand et AS Aulnoye LF2), les deux formations se retrouvaient pour un Clasico amical dans une bulle brainoise où avaient pris place 150 personnes. On retiendra pour la petite histoire que sans une faute anti-sportive sifflée à cinq secondes du terme à Kunaiyi-Akpanhah (60-62), Namur aurait probablement imposé ses vues.



Un résultat que les coachs ne jugeront pas important, l’essentiel étant de progressivement intégrer les fondamentaux collectifs et de monter dans les tours au niveau du rythme. Mission remplie pour les deux formations encore loin de leur vitesse de croisière et qui ont cumulé 36 pertes de balle. Malgré une étroitesse de banc, Namur a visé juste dans son recrutement avec notamment le duo Viana – Range déjà bien affûté. Avec une Starling prenant ses responsabilités, Braine donnait l’impression que rien ne pouvait lui arriver à la mi-temps (32-21). " Actuellement, nous ne sommes prêts à jouer avec l’intensité souhaitée que pendant 20 minutes", résumera le coach Dusart dont l’équipe perdra toute contenance à la reprise. Le 11-23 asséné par Namur (avec 3x3 de Range) remettra du piment dans une rencontre sans vainqueur au final.



Le coach Dusart demanda bien à son vis-à-vis Callewaert si une prolongation l’intéressait, celui-ci déclina, la débauche physique avait été éprouvante pour les deux équipes. Sans leur renfort canadien Alexander (dont l’équipe WNBA dispute les playoffs), les Castors disputent samedi prochain à Courtrai la finale de la Coupe de Belgique 2019-20 face à Phantoms Boom.



Fiche technique



Castors : 25/61 (5x3), 7/13 LF, 38 reb., 14 ass., 16 ftes. Hambursin, Aertssens, Ramette 1, CARPREAUX 6, Kapenga, BRCANINOVIC 4, de Souza 8, Samsam (-), LISOWA 4, STARLING 13, Kreslina 11, TOURE 15.

Namur : 21/59 (10x3), 10/12 LF, 40 reb., 12 ass., 16 ftes. Matthys (-), VIANA 11, MESTDAGH 7, Dossou 5, Baggio, Kunaiyi-Akpanhah 8, O’Sullivan 1, OGUN 5, Schwarz, Davreux, RANGE 22, SORIANO 3.

Quarts : 13-10, 19-11, 11-23, 19-18.