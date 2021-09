Courtrai, Boom, Kangoeroes Malines, trois équipes qui visent le haut du tableau, trois équipes au programme des Castors Braine pour débuter le championnat de D1 Dames. “ Il faut tout de suite être prêt car ce sont trois matchs dangereux, reconnaît le coach brainois, Frédéric Dusart. C’est un début de championnat assez difficile. ”

Après une promenade de santé la semaine dernière en Coupe de Belgique face à Pepinster, c’est donc un premier test sérieux qui attend les Brainoises ce samedi soir (20 h 30) à domicile. Certes Courtrai s’est pris une gifle, mercredi soir en match de qualification pour l’Eurocup (41-96 contre Tarbes), mais c’est aussi la même équipe qui a sorti le champion de Belgique en titre la semaine dernière en Coupe de Belgique avec un écart significatif (60-89). “ C’est une équipe qui peut nous poser des soucis, note le coach des Castors.Ok, le score est sans appel face à Tarbes, mais les Françaises ont dominé en intensité et sur le plan physique. Et nous n’avons pas les capacités athlétiques de Tarbes. Il faut vraiment se méfier de Courtrai qui a battu Namur, mais qui a aussi infligé une défaite à Boom. ”

L’équipe de l’expérimenté Benny Mertens ne peut toutefois pas compter sur son duo d’Américaines dans la raquette. Margaret Swords n’a pas encore pu fouler le parquet depuis le début de la préparation pour cause de blessure. Dans les rangs de Braine, c’est toujours en civil que l’intérieure canadienne, au passeport polonais, Quinn Dornstauder suivra la rencontre. “ Elle n’a toujours pas reçu son permis de travail et son passeport polonais. Visiblement, ça coince du côté de l’ambassade polonaise au Canada ”, regrette la team manager brainoise Kathleen Schuurmans.

Le team brainois devra aussi composer avec une meneuse qui ne sera pas au top de sa forme. “ Sam Van Buggenhout a été victime d’une intoxication alimentaire ce jeudi, précise son coach. Elle s’est entraînée ce vendredi, mais elle est affaiblie. ”

À noter que dans la poule de Braine en Eurocup, Londres s’est imposé 76-46 face à CB Isias Canarias en match de qualification ce jeudi. Le match retour est programmé le jeudi 30 septembre.