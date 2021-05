Le Royal Castors Braine a annoncé l'arrivée de Sophie Tilmant, 23 ans, pour renforcer son équipe de R2 la saison prochaine.

Sophie Tilmant a été formée au centre de formation de l’AWBB avant d’évoluer en R1 et espoir D1 à Monceau et, depuis trois saisons, en R2 à Péronnes, explique le club brainois.



"Sophie vient donc compléter et renforcer notre effectif pratiquement complet dirigé par Laurent François."