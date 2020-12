Dire qu’il n’aura fallu aux dames de Fred Dusart que de paraître pour vaincre serait manqué de respect à l’équipe (promue) flandrienne mais Braine n’a jamais été mis en difficulté. Le coach français a pu faire tourner son effectif et varier ses systèmes.



Arrivé depuis un petit peu moins de trois semaines, la Canadienne Alexander termine meilleure marqueuse de la rencontre avec 28 points et 12 rebonds en moins de 20 minutes. Un signe de sa bonne intégration mais aussi du fait qu’elle dépassait ses opposantes de la tête et des épaules. La nouvelle intérieure a de bonnes mains, du placement et fait preuve d’une belle mobilité malgré sa taille.

Un test d’une tout autre dimension l’attendra elle et le restant de l’effectif samedi prochain à Namur.



CASTORS BRAINE - BASKET WAREGEM 106-46

Quarts : 32-9, 29-11, 24-14, 21-12.

: 32-9, 29-11, 24-14, 21-12. Castors : 42/76 (4x3), 18/22, 51 reb., 13 ass., 8 ftes. Hambursin 0-7, Aertssens 0-5, Ramette 5-0, CARPREAUX 0-2, Kapenga 7-2, BRCANINOVIC 7-7, De Souza 2-5, Samsam -, LISOWA 6-4, STARLING 7-0, Kreslina 8-4, ALEXANDER 19-9.

Waregem : 17/63 (8x3), 4/9 LF, 34 reb., 7 ass., 18 ftes. VANHOUTTE M. 0-3, CLAESSENS 7-2, Foutry -, Debaeye -, Van Melle (-), MARCOU 0-2, BOGAERT 0-12, Jollyn 8-1, Desplenter 0-2, DESMET 5-2, Vanhoutte K. 0-2.

Un match de (finale de) Coupe, deux rencontres de championnat et puis s’en va : deux mois après leur dernière apparition sur les parquets, les Castors retrouvaient la TDW1 à huis-clos dans le contexte sanitaire que l’on connaît.