Membre du CP depuis 2 ans, Bjorn Claes sera au 1er juillet le nouveau secrétaire du CP Brabant. Il succède au monument André De Leener, qui affiche près de quatre décennies de bons et loyaux services au comité provincial et qui rejoindra le Conseil judiciaire régional de l’AWBB. "André terminait son mandat et ne se représentait pas. Il y avait donc un poste à pourvoir et j’ai posé ma candidature", explique Bjorn Claes qui ne débarquera pas dans l’inconnu.

"J’ai géré le secrétariat d’un club (NdlR : BC Brainois où il est toujours affilié) pendant 15 ans. Je connais donc les attentes d’un secrétaire. Ce sera un chouette challenge avec des interactions permanentes avec 53 clubs. Je suis conscient que c’est un job qui prend presque 7 jours sur 7. Je l’ai vu récemment puisqu’on est en train d’établir les calendriers pour 2020-21."