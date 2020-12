Basket: les Castors joueront l’EuroCup à Valence en janvier Brabant Wallon CK Le 4e adversaire des Brainoises est connu, l’endroit où se déroulera les matchs aussi. © BELGA

Castors Braine a communiqué que les matchs de sa poule européenne se dérouleraient sur le terrain de Valence. Après sa victoire 85-57 face aux Suissesses du BC Winterthur, les Françaises de Saint-Amand Hainaut Basket complètent le groupe composé par Valence, SKW et le champion de Belgique.



Matchs des Castors les 19 (Saint-Amand Hainaut Basket), 21 (Valence) et 22 janvier 2021 (Sint-Katelijne-Waver). Il n’y aura pas de manches retour. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.



Les Castors auront cinq matchs de championnat (Namur, Boom, Liège, Kangoeroes et Laarne) pour préparer leurs joutes européennes.