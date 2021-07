Ils étaient 339 inscrits à l’épreuve de Oisquercq (Tubize) ce samedi, dans le cadre du Challenge du Brabant wallon. Dans le peloton réparti en plusieurs vagues, on retrouvait l’affiliée du RCABW/NAC, Caroline Vandriessche. Elle découvre avec un certain succès les joggings dans la dixième province. A Oisquercq, elle a échoué à trente secondes de Nicole Desille mais n’en reste pas moins satisfaite de sa course. "On m’avait annoncé une course avec des côtes, dont le terrible mur d’arrivée. Moi qui n’aime pas vraiment quand cela monte, j’avoue que j’avais quelques craintes. Mais au final, je n’ai pas trouvé le tracé si difficile que cela…"