Le challenge Les Maîtres du Temps, qui succédait aux trois éditions du King of Confinement, a tenu le petit monde du running belge en haleine durant toute la journée de ce dimanche. Plus d’un millier de coureurs se sont lancés à l’assaut de ce challenge qui consistait à parcourir un tracé libre de 4 kilomètres en moins de 30 minutes et avec un nouveau départ chaque demi-heure. Mais à chaque tour, les participants avaient 60 secondes de moins pour venir à bout de leur itinéraire.

Parmi les coureurs en lice, le Nivellois Benoît Haegeman, qui avait décidé de rejoindre l’hippodrome de Boitsfort pour se surpasser et récolter des fonds pour la Cité joyeuse, à Molenbeek.

Accompagné par Jean-François Lenvain, de l’ASBL Tous à bord, l’athlète de 35 ans a enchaîné les boucles jusqu’à finir 2e. C’est au cours de la 18e boucle que s’est clôturée sa folle journée, terminant second sur 1135 participants, juste derrière Stijn Van Lokeren, spécialiste du trail.