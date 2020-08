Depuis que son contrat avec Alost a pris fin à la fin du mois de juin, Benoit Ladrière est à la recherche d’un nouveau club. Un véritable parcours du combattant pour l’ancien joueur de la Raal ou encore de l’AFC Tubize. Encore plus au temps du Covid-19. "C’est parfois très compliqué de trouver un club en temps normal, avec le coronavirus, c’est encore plus compliqué. Surtout quand on a un peu d’exigences, notamment quant au niveau auquel on souhaite encore évoluer", nous confie Benoît Ladrière.