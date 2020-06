Benoît Ladrière sur le point de quitter Alost: "J’ouvre la porte à d’autres possibilités" © Eendracht Aalst Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Après un passage à la Raal et puis à Alost, l’ancien Tubizien a toujours faim de football.



Il y a un an, après une bonne saison à la Raal, Benoît Ladrière, ex joueur de l’AFC Tubize, s’engageait avec le club d’Alost, pensionnaire de D2 amateurs à la VFV. Mais après une saison marquée par quelques pépins physiques, il est sur le point de mettre un terme à son aventure chez les Oignons . "Mon contrat se termine fin juin, le coach souhaitait me conserver mais je suis désormais sans nouvelle de la direction. L’attente devient longue et j’ouvre donc la porte à d’autres possibilités", nous a-t-il confié.



À 33 ans, l’ancien Tubizien est à la recherche d’un nouveau défi, toujours aussi passionné et motivé. "J’ai 33 ans, je connais le monde du football, j’ai désormais une certains expérience mais je suis toujours autant passionné, j’ai toujours autant envie de monter sur un terrain de football et de jouer des matchs. Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un club bien structuré, évoluant à l’échelon national, qui propose un challenge intéressant, comme j’ai pu le vivre dernièrement à la Raal et Alost."



Benoît Ladrière prépare tout doucement sa reconversion, lui qui gère la F2B Youth Academy en compagnie de Fred Farin. "Je suis indépendant complémentaire avec ce pied dans le monde du coaching, j’ai mon diplôme d’entraîneur, de quoi me permettre de me réorienter à la fin de ma carrière. Mais pour l’instant, je me sens bien physiquement. Même si j’ai connu 2-3 pépins physique à Alost, je suis prêt à relever un nouveau défi."