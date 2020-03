La fusion BCG-BGL est entérinée ; le club vise la formation et va développer une école de mini-basket.

Le Basket Genappe Lothier a entériné hier en assemblée générale le principe d’une fusion avec le Basket Club Genappe, qui lui s’était réuni début décembre’19 et avait avalisé la chose.

"Les deux clubs s’entendent bien et discutent depuis pas mal de temps, il n’y a eu aucune pression de l’Echevinat des Sports pour cette fusion", assure Geoffroy Preudhomme.

Le BCG, 6 équipes Seniors et 5 formations de Jeunes, va donc allier ses forces avec le BGL, 2 équipes Seniors et 8 de Jeunes. Dans sa version 2020-21 et sans compter une section Vétérans constituée d’anciennes célèbres gâch