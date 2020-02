Après Walhain et le Léo, Thierry Blindenbergh et Anthony Benazzi se retrouvent à Braine, dans un troisième club différent. De quoi reformer un duo entraîneur-joueur qui a tellement apporté aux deux hommes ces dernières années.

Ce jeudi, nous avons donc réuni les deux hommes afin de savoir pourquoi leur relation est aussi spéciale. "Tout a commencé à Walhain alors qu’on me voyait fini après mon départ de Tamines. On avait dit que c’était une erreur pour Walhain de me transférer et au final, nous avons été champions et j’ai terminé meilleur buteur avec 27 buts. Nous avons toujours été très soudés avec Thierry et surtout, nous avons le même caractère footballistique qui nous fait refuser la défaite. Le fait d’avoir connu tout ça ensemble et d’avoir fait taire les critiques ensemble a renforcé cette complicité particulière. J’apprécie beaucoup sa méthode de travail et quand je suis avec Thierry, je me sens mieux sur le terrain, je retrouve le plaisir et mes statistiques s’améliorent. Mais malgré cette relation, je sais très bien que si je ne suis pas bon, je ne jouerai pas", explique Anthony Benazzi.