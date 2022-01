À mi-parcours, le bilan sportif des Castors est excellent. L’extra-sportif a fait naître beaucoup de doutes et se matérialise par une perte sèche mais Jacques Platieau, le président brainois, veut rester optimiste.

Quel bilan sportif tirez-vous à mi-parcours ?

"Très positif. On a tout gagné en Belgique, on est en demi-finale de la Coupe. On est le seul club féminin encore en lice en coupe d’Europe où on est sorti brillamment des poules et on a passé un autre tour. On ne peut pas rêver mieux. Dans son esprit, par sa jeunesse et cette mentalité où il n’y a pas de vedette, cette équipe ressemble à celle de 2014-15. En championnat, on nous avait enterrés par rapport à Malines. Les Kangoeroes sont très forts mais on les a battus."

Quel est votre meilleur moment cette saison ?

"Il y en a deux. Ce sont les deux matchs face à Brno, une belle équipe qui s’est aussi qualifiée pour le Round of 16."