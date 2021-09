Braine a joué la gagne face à Aische mais il a perdu Brabant Wallon Olivier TALMAS © DR

Menés 0-2, les Brainois sont revenus au score mais Aische a profité des contres.



Braine a de nouveau laissé filer des points à la fin, même si les circonstances ont été différentes. "On sort encore du match en étant frustréS mais si on a eu des choses à se reprocher contre Tamines, je n’ai rien à dire ici aux niveaux engagement et esprit collectif", analyse le T1 local, Pascal Pilotte dont la formation a d’abord encaissé sur un corner repris de la tête par Grégoire avant qu’Agostinaccio offre le 0-2 à Dethier sur une passe en retrait trop courte. (...)