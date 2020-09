Face à un adversaire qui était venu pour jouer et non pour fermer le jeu, les Brainois ont été mis en difficulté durant le premier acte. Vits devant intervenir au bout de quelques minutes sur une tentative de Sardo, tout en restant vigilant aux frappes lointaines visiteuses.

Si Teirlinck (tête sur corner) et Weynants (frappe trop enroulée) voyaient leurs envois passer du mauvais côté des montants, c’est bien le Stade Brainois qui se créait les plus belles possibilités. La défense jaune et bleu était totalement déstabilisée par une belle action que Sardo ne concluait que par une frappe hors cadre alors qu’il avait été idéalement servi dans le rectangle. Et juste avant la pause, Vits était sauvé par sa barre.