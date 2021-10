Il n’empêche, vu le succès hier de Brno chez ces mêmes Londoniennes, les Brainoises occupent seules le premier rang avec deux succès. Les éléments paraissent donc bien engagés pour le team brabançon dans le groupe K.

Sur le parquet et devant environ 700 personnes, ce ne fut pas une partie de tout repos. La faute à des championnes allemandes efficaces et jouant juste. Braine faisait aussi parler son collectif avec déjà six marqueuses différentes à 15-14 (7e) mais les dames de Fred Dusart avaient le don de se compliquer la tâche cherchant l’extra-passe, galvaudant en contre-attaque et accumulant près de 11 pertes de balle.

Peu productives en attaque, les Brabançonnes gardaient la maîtrise des airs et n’avaient encaissé que trois paniers de plein jeu au second quart. En tête à la mi-temps après avoir énormément galvaudé (32-30), les Castors continuaient à vendanger à la reprise. Le déchet en attaque était heureusement compensé par trois triples de Berezhynska. On pensait Braine enfin lancé à 45-40 mais Keltern ne s’énervait pas. Son jeu placé et patient isolait Richardson à la base du 0-7. Tout était à refaire pour l’équipe belge qui s’appuyait sur la puissance de Hamilton pour reprendre ses distances. Bien que diminuée par une entorse à la cheville, Ramette - comme elle l’avait fait jeudi passé en Tchéquie - allumait aux 6,75m.

Cette fois ça y était, Braine se trouvait sur une voie royale à 54-47 (34e). Le pire se produisait alors. Réduite au silence plus de trois minutes, la formation brabançonne encaissait 10 unités sans broncher. Après sept tentatives avortées au même endroit, Konig surgissait du nulle part pour inscrire son seul trois points du match. Braine avait eu chaud : 61-59.

Fiche technique

Castors : 24/69 (7x3), 6/7 LF, 48 reb., 17 ass., 14 ftes. KONIG 4-5, RAMETTE 2-5, Van Buggenhout 5-0, Hering 2-0, Kapenga (-), HAMILTON 2-6, BEREZHYNSKA 1-13, Lindstrom 7-0, Dornstauder 2-0, LISOWA 7-0, Marblie (-), Marteau (-).

Keltern : 22/59 (3x3), 12/14 LF, 34 reb., 13 ass., 15 ftes., RICHARDSON 7-15, Deura 0-0, Pavic 0-0, MANDIC 2-6, Pokk (-), SKOBEL 6-4, Schuler 0-, HIGGS 6-2, KISS-RUSK 5-2, TAVIC 4-0.

Les Quarts : 20-21, 12-9, 15-17, 14-12.