Quarts : 18-27, 21-19, 23-24, 30-23.

BRAINE : 36/59 (11x3), 9/14 LF, 43 reb., 27 ass., 18 ftes. KONIG 5-10, RAMETTE 10-5, Van Buggenhout 0-, Hering 0-, Kapenga 0-, HAMILTON-CARTER 4-2, BEREZHYNSKA 4-15, Samsam (-), Lindstrom 0-4, Dornstauder 12-10, LISOWA 4-7.

PROMETEY : 32/79 (15x3), 14/18 LF, 32 reb., 18 ass., 19 ftes. Balaban 5-7, ATKINS 12-17, DATSKO 5-2, Horobets (-), Musiienko 0-, YURKEVICHUS 2-0, HOLMES 9-7, Rymarenko 0-9, Mironenko (-0, Ignatchenko (-), BABIC 13-5.

Quel spectacle. Quelle intensité. Et malgré les sièges désespérément vides et la défaite dans les derniers moments, quelle propagande pour le basket féminin. «Je suis persuadé qu’avec du public, on aurait emporté ce match. Je suis certain aussi qu’on aurait pas loupé notre entame de match » signalait le coach Dusart, pas dépité pour un sou.

© Ch Goffaut

Au bout de trois petites minutes où elles avaient concédé 9 points, commis 3 fautes et subi 1 contre, les Brainoises étaient pourtant cueillies à froid et la soirée promettait d’être indigeste. Au repos forcé dans leur compétition nationale, les Brainoises pouvaient faire valoir une légitime absence de rythme. Malmenées par la vitesse et l’exécution ukrainiennes, les Brabançonnes tentaient de se mettre au diapason mais accumulaient les mauvais choix et multipliaient les pertes de balle.

Du côté de Prometey, c’était comme on le craignait une équipe très joueuse, deux super individualités américaines, des shoots en première intention, une balle qui voyage vite, bien et… une pluie de 3 points. A la mi-temps, si Braine avait pu compter sur le travail de sape de Dornstauder et les tirs de Ramette pour tenter de faire oublier les 16 pertes de balle, la formation ukrainienne avait tiré à… 19 reprises des 6,75m. Tandis que 8X3 tombaient dans l’escarcelle visiteuse, Prometey s’était également emparé de 8 prises offensives. Mais Braine était toujours debout et contestait l’autorité adverse.

Après ce festival en attaque (39-46), les actrices n’étaient toujours pas rassasiées à la reprise. Le spectacle restait de haute volée. Prometey continuait à arroser à distance mais Braine s’accrochait. Et trouvait aussi la parade à distance. Ramette, Koning et Berezhynska s’illustraient derrière la ligne fatidique. Braine se rapprochait, égalisait, passait devant via Konig (90-89) et Lindstrom mais échouait très proche du but au final. «C’est un match de 80 minutes. Une rencontre où on a été surprises par l’agressivité adverse. On était à -12, on échoue à 1 unité. Si on corrige le tir et qu’on apprend de nos erreurs, tout reste jouable » résumait Maxuella Lisowa .