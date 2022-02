C’est fort d’une série en cours de douze matchs sans défaite que le Crossing a affronté Braine, douzième au classement. La confiance était donc du côté bruxellois, mais le début de la rencontre n’a pas reflété cette assurance. Braine, solide en défense, arrive à maintenir une équipe de Schaerbeek qui pousse offensivement et arrive même à se créer une ou deux occasions.

Et ce sont d’ailleurs les Brainois qui ouvrent le score sur une belle action achevée par l’attaquant Benoît Ladrière. Mais Schaerbeek a plus d’un tour dans son sac et revient directement à égalité avec un but de Kamagate qui envoie le ballon entre les jambes du gardien à quelques secondes de la mi-temps.