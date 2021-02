Malgré un gros déchet offensif brainois et une nouvelle grosse défense de SKW - qui a démontré pourquoi elle était la formation la plus intransigeante de la TDW1 -, les Castors Braine demeurent invaincus et enregistrent un onzième succès de rang cette saison.

Après avoir subi les foudres brainoises en EuroCup (77-51), SKW a donc perdu son brevet d’invincibilité face à une formation brabançonne (où Starling a été alignée) pas toujours heureuse dans ses options offensives mais qui a considérablement durci le ton et joué avec un gros aplomb en défense.

Bousculé par Billie Massey dans la bulle de Valence, le secteur intérieur brabançon a dominé la raquette malinoise. Billie bien tenue, c’est de sa sœur Becky qu’était venu l’essentiel du danger en première mi-temps car les ailières brainoises réduisaient également au silence le duo De Meyer - Vervaet. Braine avait pu compter sur la créativité de Lisowa et sur les tirs de Kreslina pour mener 29-20 à la mi-temps. Alors que De Souza faisait mal dans la peinture, le coach Diels s’emportait. Il recevait une faute technique car il était les pieds sur le terrain. Son : "Non, ce n’est pas juste. Je n’étais pas sur le terrain. Regarde-moi dans les yeux", asséné à cinquante centimètres de l’arbitre ne récoltait… rien.



Ses filles perdaient les pédales et encaissaient un 8-0 qui emmenait Braine vers un succès aisé : 45-27 (31e). Abandonner ne figure cependant pas dans le vocabulaire malinois. Braine moins présent dans les airs et coupable de nombreux déchets, Becky Massey rapprochait SKW à -7 (49-42 ; 38e) mais Ramette remettait de l’ordre : 55-42.



La fiche du match

Castors : 23/61 (3x3), 6/12 LF, 46 reb., 12 ass., 13 ftes. Hambursin 0-, Aertssens (-), Ramette 4-4, CARPREAUX 2-4, Kapenga (-), BRCANINOVIC 4-0, De Souza 0-9, Samsam (-), LISOWA 5-0, KRESLINA 8-3, ALEXANDER 5-2, Starling 1-4.

SKW : 15/56 (6x3), 6/8 LF, 37 reb., 7 ass., 10 ftes. Vielfont 0-0, VAN GILS 0-0, DE MEYER 2-4, Billiaert 0-3, MASSEY Be. 8-10, Baeskens 0-0, VERVAET 5-0, Maesschalk 0-3, De Vooght 0-, MASSEY Bi. 5-2, Bruyndoncx (-) De Munck (-).

Quarts : 15-14, 14-6, 15-7, 11-15.