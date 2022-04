Quel match! Les nombreux supporters des Castors sont passés par toutes les couleurs et toutes les émotions dans une salle André Renaud comble lors de la manche décisive des playoffs. Au final, c’est la déception dans le clan brainois. Mais qui à la mi-temps aurait imaginé un tel revirement de situation?

Menées de 21 points (26-47 et l’écart est même monté à 24 points 21-45) après une première mi-temps outrageusement dominée par les Malinoises, les Brainoises ont sonné la révolte au retour des vestiaires. Plantant un 11-0 en moins de trois minutes (37-47), Braine s’est complètement relancé dans le match. Intransigeants en défense et enfin en réussite avec un arbitrage sifflant enfin de manière plus cohérente, les Castors ont même pris l’avance dans le dernier quart. Une tentative à trois points de Konig qui retombe malencontreusement du mauvais côté, Morrison (28 points) intenable qui relance ses couleurs et c’est l’effusion de joie du côté malinois qui décroche son premier titre de champion de Belgique. "Je n’ai plus de mots", lançait la capitaine malinoise Laure Résimont. "On a attendu tellement longtemps pour avoir cela et en plus on réalise le doublé. Que dire de plus, c’est incroyable et magnifique. On a travaillé dur pour y arriver et on a montré qu’on était capable."