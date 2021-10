C’est l’une des confrontations les plus attendues de ce début de saison. Kangoeroes Malines reçoit, ce mercredi à 20 h 30, le Castors Braine, soit les deux équipes annoncées comme les favorites pour le titre.

Si le club fusionné Kangoeroes Malines-SKW part avec les faveurs des pronostics au vu de son armada, le début de saison des Brainoises a démontré qu’elles avaient les ressources pour se mêler à la course au doublé, Coupe-championnat. Avec aussi l’ambition de passer la phase. Pour ce déplacement en terre malinoise, Braine pourra enfin compter sur la présence de son intérieure canadienne Quinn Dornstauder, en règle administrativement. "Cela va redistribuer un peu les cartes, souligne le coach brainois, heureux de pouvoir disposer de son groupe au grand complet. Lindstrom va notamment glisser plus sur le poste 3. Il va y avoir un redécalage et fatalement le temps de jeu de chaque joueuse va, lui aussi, être redistribué. C’est le meilleur adversaire qu’on puisse avoir pour pouvoir recréer une hiérarchie dans l’équipe." (...)