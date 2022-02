Le RCS Brainois a rendu l’information officielle ce jeudi : "Notre comité le plaisir d’annoncer la prolongation d’Olivier Suray au poste d’entraîneur de notre équipe première."

Pour rappel, l’intéressé avait effectué son retour au stade Gaston Reiff fin octobre après un premier passage plus que réussi entre 2016 et 2019 puisqu’il avait permis aux Jaune et Bleu de remporter une Coupe du Brabant et de retrouver l’échelon national. (...)