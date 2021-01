Braine sauve l’honneur en dominant le SKW en EuroCup Brabant Wallon CK. Les Castors avaient retrouvé des couleurs, de la consistance et s’imposent facilement face aux Malinoises. © FIBA

Braine a remis les pendules européennes à l’heure belge pour son dernier match d’EuroCup. Déjà éliminés après avoir soufflé le froid (Saint-Amand) et le glacial (Valence), les Castors ont retrouvé énergie physique et force mentale pour imposer leurs vues au SKW.



Mal embarquées à 2-12 (4e), les Brabançonnes confieront les clés de leur jeu offensif à leurs ailières. En réussite à deux et trois points, Lisowa et Kreslina seront à la base du 21-5 asséné en quelques minutes (23-17 ;11e). En défendant bien sur les sœurs Massey et De Meyer, il faut convenir que Braine s’était facilité la vie et pouvait dérouler un jeu de transition incisif.



En réussite au tir alors que SKW ne pouvait en dire autant, les Castors avaient marqué plus en vingt minutes que sur l’ensemble du match face à Valence. Les championnes belges s’envolaient vers une victoire au facile au bout de vingt minutes rondement menées : 48-28.

Les Malinoises (4x3) retrouveront leur dextérité au cours d’un troisième quart équilibré (15-16) avant que Braine reprenne du volume au cours des dix dernières minutes : 77-51



Avant sous doute de se retrouver en playoffs, Brainoises et Malinoises s’affronteront en championnat le 17 février.





CASTORS BRAINE 77 - 51 SINT-KATELIJNE-WAVER



Quarts : 21-15, 27-13, 15-16, 14-7.

Castors : 30/70 (5x3), 12/15 LF, 53 reb., 21 ass., 12 ftes. Hambursin 0-2, Aertssens (-), Ramette 3-2, CARPREAUX 6-2, Kapenga -0, BRCANINOVIC 3-4, DE SOUZA 0-4, Samsam (-), Lisowa 12-4, STARLING 7-0, KRESLINA 15-2, Alexander 2-9.

SKW : 17/56 (10x3), 7/11 LF, 30 reb., 13 ass., 14 ftes. Vielfont 0-0, VAN GILS 2-0, DE MEYER 3-3, Billiaert 2-6, MASSEY Be. 6-2, Baeskens-Charlier 0-2, VERVAET 3-0, De Voogt 0-3, MASSEY Bi. 12-2, Bruyndoncx 0-5.