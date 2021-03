A quelques encablures des playoffs, les Castors Braine ont réuni la presse ce mercredi après-midi. Plusieurs thématiques ont été abordées. A tout seigneur, tout honneur, le visage de la Top Division Women 1 gardera un aspect juvénile la saison prochaine. Une jeunesse belge que le club souhaite faire progresser et promouvoir à tous les étages.

Si l’expérimentée Marjorie Carpreaux ne prolongera pas aux Castors, toutes les jeunes Belges du noyau ont resigné : Aertssens, Hambursin (qui s’est déchiré les ligaments croisés du genou mardi et qui sera out 6-8 mois), Kapenga, Lisowa-Mbaka, Ramette et Samsam. S’ajoute la signature de l’Anversoise Sam Van Buggenhout (20 ans), meneuse créative et shooteuse des Phantoms Boom.