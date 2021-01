A saison particulière, agencement de coupe d’Europe singulier. C’est dans la bulle de Valence en Espagne et face au Valencia Basket Club, Saint-Amand Hainaut Basket (Fra.) et SKW que Braine disputera l’EuroCup.

Trois matchs en quatre jours avec l’accession aux huitièmes de finale pour les deux premiers.

"Valence et Saint-Amand sont les équipes favorites", considère Fred Dusart, désireux à la fois de mettre la pression sur ses adversaires et de relâcher celle qui planerait sur les épaules brainoises. Il faut dire que le passé récent a servi de leçon au mentor français. "En octobre, à Courtrai, il nous fallait la Coupe de Belgique et la pression, les filles l’ont mal supportée. Les bras tremblaient dans nos rangs."