Le RCS Brainois sort d’une saison compliquée avec une décevante douzième place. "On espérait bien mieux, confirme le directeur sportif, Henri Pensis. On sortait de deux années Covid et même si ça a été difficile pour tout le monde, ce le fut particulièrement pour nous. On a eu notre part de blessures mais ce n’est pas une excuse car on n’aurait pas dû terminer à cette place et on doit tirer les leçons de ce qui n’a pas fonctionné."