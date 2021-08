Brian Mangunza, l'homme en forme de Jodoigne: "Je suis là pour marquer et faire marquer" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Deux buts et un assist, l'attaquant de Jodoigne fut l'un des artisans de la victoire face à Braine. © Sterpigny

Brian Mangunza, c'est l'un des hommes en forme du côté de Jodoigne. L'attaquant empile les buts depuis le début de la préparation, à l'image de son doublé inscrit dimanche face à Braine, agrémenté d'un assist sur le 2-0. "Depuis le début de la préparation je marque pratiquement lors de chaque match. Je ne me milite pas qu'à un seul but par contre, je veux en inscrire le plus possible", explique Brian Mangunza.



On le sent, l'attaquant respire la confiance. Devant le but, il ne doute pas. "J'ai la confiance du coach, ce qui est très important pour un attaquant. Après, je me fixe mes propres objectifs. Je suis là pour faire marquer mes équipiers mais aussi pour soigner mes stats et aider l'équipe au mieux."



Avec un attaquant en forme, les choses deviennent plus simple pour l'ensemble de l'équipe. Les victoires s'enchaînent et Jodoigne grandit bien. "Nous avons un très bon groupe, qui se donne lors de match mais aussi lors de chaque entrainement. On l'a encore vu dimanche. Quand Braine est revenu à 2-1 et alors que nous étions réduits à dix, tout le monde a effectué le travail défensif demandé par le coach. Cette rage de vaincre, on l'a affichée de la première à la dernière minute."