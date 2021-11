Avec trois équipes sur quatre comptant le même nombre de points, le Groupe K en EuroCup est certainement l’un des groupes les plus équilibrés et indécis. Si Keltern semble légèrement à la traîne - mais cela peut encore changer car il reste 3 rencontres à disputer -, Londres a prouvé qu’il serait un candidat sérieux aux premières places. Auteur d’un très bon départ avec un 2/2, Braine avait tout en main la semaine dernière pour s’isoler en tête et déjà entrevoir les portes des seizièmes de finale. Au lieu de cela, il a laissé revenir ses concurrents à sa hauteur dont Brno, son adversaire du jour. (...)