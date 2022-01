Pour sa 38e saison, la 13e avec à sa tête Patricia et Marcel Denis, le Challenge du Brabant wallon formule un vœu : le retour à la convivialité.

À la veille de la première manche qui se disputera ce samedi 29 janvier à Mont-Saint-André (Ramillies), Patricia et Marcel sont unanimes : "Vivement la reprise, on a hâte de vivre une saison la plus normale possible. Un retour à la liberté de courir. Le Challenge du Brabant wallon revient cette année avec 19 courses, un nombre appréciable quand il s’agit de coordonner tout cela. C’est quand même 19 week-ends chargés sur une année, sans compter tout le travail préparatoire, mais cela fait du bien de voir un nouvel engouement après deux années compliquées. On sent que les joggeurs sont impatients de revenir, de partager des moments entre eux, mais aussi avec les organisateurs."