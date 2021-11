Si ce samedi face à la RUTB, Luigi Nasca peut quasiment aligner une équipe complète composée de joueurs passés par l’AFC Tubize, il y en a un pour qui ce match aura une saveur encore plus particulière.

En effet, si Quentin Laurent, Léandro Bailly, Lou Wallaert ou encore Constant Delsanne ont tous porté la tunique Sang et Or, c’est Andrei Camargo, l’actuel capitaine de la RUS Rebecquoise, d’origine brésilienne, qui garde la plus grande attache avec le club tubizien. "Tubize est le club qui m’a ouvert les portes de la Belgique. Je suis arrivé en 2010. À l’époque, le club évoluait en D2 nationale avec à la tête du groupe Dany Ost et Dante Brogno. Je suis resté trois saisons avant de connaître mon premier passage à Rebecq. Après une saison à Rebecq et une autre à Mons, je suis retourné à Tubize sous la direction coréenne. J’y ai connu les deux plus belles saisons de ma carrière, dont une où nous avons joué la tête, avant de retourner à nouveau à Rebecq." (...)