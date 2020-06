Du 6 juin au 6 juillet, les joggeurs arpentent le parcours en solo et envoient leur chrono aux organisateurs.

Les courses de masse étant toujours interdites, les organisateurs de courses à pied redoublent d'imagination pour tenter de garder un contact avec les joggeurs. C'est le cas du NAC, la section running du RCABW qui a décidé d'organiser une édition virtuelle du Trophée Rodolphe Bodart, à Baulers.Organisée pour la première fois l'an dernier, la course qui proposait un parcours de 5km et un autre de 10km, avait rencontré un certains succès. Du coup, les organisateurs ont proposé une alternative.précisent les organisateurs.Soutenu par Alexandra Tondeur, championne du monde de triathlon et Ismaël Debjani, champion de Belgique du 1500m, l'événement est ouvert déjà un joli succès.Notons encore que des athlètes de la section sport adapté du club (8 jeunes de 11 à 23 ans) feront le parcours de 5 km ce samedi à 13h30, depuis la ferme du Chapître à Baulers, lieu de départ de la course.Tous les détails de l'événement sur le site de l' organisation