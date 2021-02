Braine (1er) l’a facilement emporté à Courtrai (4e) et inscrit un douzième succès de rang en Top Division Women 1. Même si la puissance et l’expérience de Gaspar auraient fait du bien aux Flandriennes, les Brainoises n’auraient pas pu être rejointes dans cette rencontre à sens unique. Sur une voie royale avec déjà dix joueuses alignées dès 4-25 (7e), Castors et ses intérieures omniprésentes rejoignaient les vestiaires avec une avance confortable : 24-49. Pas sûr que le coach Dusart ait apprécié la défense brabançonne lors du Q3 (25-31) mais comme ses artilleuses marquaient 9x3 (et un total de 62 points) après la pause, l’avance brainoise prenait une ampleur considérable : 59-111.

Les Castors affrontent Namur ce mercredi. Ce sera assurément une autre paire de manches. CK

COURTRAI SPURS 59

CASTORS BRAINE 111

Quarts : 11-27, 13-22, 25-31, 10-31.

Courtrai : 24/60 (3x3), 8/12 LF, 28 reb., 10 ass.,18 ftes. Leire 0-7, STORME 5-6, HEYSE 8-6, Gheysen -0, Gaspar (-) -, Devliegher E. 9-8, Foucart 0-, DEVLIEGHER S. 2-4, DUHAMEL 0-2, VANTHUYNE 0-0, Strumane 0-2, Ducoulombier 0-0.

Castors : 41/81 (11x3), 18/21 LF, 53 reb., 2 ass., 19 ftes. Hambursin 3-3, Aertssens -2, Ramette 3-6, CARPREAUX 0-0, Kapenga 0-4, BRCANINOVIC 10-13, De Souza 9-4, Samsam -0, LISOWA 8-3, KRESLINA 0-6, ALEXANDER 6-15, Starling 10-6.