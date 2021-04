C’est dans la peau de favorites que les Castors se rendent à Liège pour la première manche de la demi-finale des playoffs. Le team de Pierre Cornia a plutôt bien réussi cette saison aux Brainoises victorieuses avec 28 et 30 points d’écart.

"Je m’attends à une équipe beaucoup plus agressive en défense avec un cadenassage en règle au niveau de la raquette et du rebond", pointe le coach Dusart qui va se baser sur le dernier Castors-Liège et sur la rencontre Namur-Liège pour son briefing tactique. "Défensivement, il y aura peut-être des adaptations des Panthers mais en attaque, je ne crois pas que l’adversaire aura eu le temps de tester de nouveaux plays."