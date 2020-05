Certaines académies de football ont déjà repris: "Oui, on peut se faire des passes" © F2B Academy Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

C’est le cas de la F2B Academy qui a repris avec des entraînements individuels, tout en respectant les mesures de sécurité.



La possibilité d’organiser des entraînements sportifs réguliers en extérieur pour des groupes de maximum 20 personnes et sous la supervision d’un entraîneur, cela va permettre aux clubs de football qui le souhaitent et qui respectent toutes les mesures de sécurité, de reprendre le chemin des entraînements. C’est aussi la possibilité pour les académies de football de reprendre les cours avec les jeunes footballeurs en herbe.



C’est le cas notamment pour la F2B Academy, basée en Brabant wallon, et qui avait déjà repris les entraînements individuels ce lundi. "Nous avons repris les cours lundi dernier en individuel ou avec maximum deux enfants par séance, avec l’accord des autorités communales et de la police locale. La possibilité de passer à des groupes de 20 personnes maximum est donc une bonne nouvelle pour nous", explique Frédéric Farin, l’un des responsables de l’académie.



Pour que cette reprise soit possible, les responsables de l’académie ont dû prendre certaines mesures afin de respecter toutes les mesures de sécurité. "Les enfants doivent se désinfecter les mains avant et après chaque entraînement, avec un gel et du savon que nous fournissons et qui sont placés à deux endroits différents: un à leur arrivée et l’autre pour le départ, afin d’éviter que les enfants ne se croisent. Lors des séances, les enfants n’ont pas le droit de toucher le ballon avec les mains."



Bien sûr, les contacts sont interdits mais les passes, elles, sont autorisées. "Les duels ne sont pas permis mais on peut se faire des passes, tout en respectant les distances de sécurité. Si on peut aller faire ses courses, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas se faire des passes à dix mètres."