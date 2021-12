Les Brainois ont livré un match très solide pour décrocher une deuxième victoire à domicile largement méritée.



Trois mois après son unique succès à domicile contre Tournai, le RCS Brainois a réussi une prestation toute aussi solide pour en décrocher un second. "On avait déjà livré un match référence à Binche, rappelle le T1 du RCSB, Olivier Suray. Ici aussi, on n’a rien laissé au hasard et on a livré un autre match référence au niveau de la mentalité."

Dès l’entame, les Jaune et Bleu ont eu la mainmise sur les débats avec ce tir de Roulez dévié du bout des doigts par De Amicis. (...)