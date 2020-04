Créer un nouveau club en P3 qui utiliserait les installations des Boscailles, c’est le vœu du bourgmestre Xavier Dubois. Pour ce faire, il faudrait que les propriétaires du matricule 3262 (Wallonia Walhain) déménagent.

"Moi, je suis à Walhain et j’y reste ! Ils veulent nous mettre à la porte, mais ce n’est pas légal. Le bourgmestre a voulu signer une nouvelle convention et nous avions un accord. Sauf que la veille de la signature, il m’a averti par SMS qu’elle n’était plus d’actualité. Mais ce n’est pas légalement recevable un SMS. Ils auraient dû nous envoyer un avis d’expulsion ou un recommandé. Nous, on voulait encore rester un an minimum. Ils veulent un nouveau club ? Mais nous avons l’exclusivité des installations. Ils joueront où?", se demande ironiquement Chakib Maimouni, le vice-président du club.