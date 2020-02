Un parcours majestueux, une météo idéale même si, peu avant le départ, le ciel s'est assombri et faisait craindre le pire. Mais au final, les (nombreux) participants (le chiffre de 1130 joggeurs est avancé) de cette seconde manche du Challenge du Brabant wallon ont pu s'adonner à leur passion dans les meilleures conditions sur un parcours qui fait l'unanimité.

© saublens



Dès le départ, le ton était donné par Romain Paul qui s'est isolé en tête sans plus jamais revoir ses adversaires. derrière, Fabrice Van Espen et un peu plus loin Romain Deblander, le vainqueur de Nivelles, n'ont rien pu faire pour lutter contre la domination du Chaumontois qui a avalé les 12,6 km en 41 minutes!

© saublens



Chez les dames, là aussi, un cavalier seul de Dorothée Cupers qui est bien en forme pour ce début de saison. L'an dernier déjà, la jeune femme l'avait emporté ici à La Hulpe!