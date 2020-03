Les nouvelles mesures de confinement prises par le gouvernement mardi soir ont eu un impact sur la vie professionnelle de bon nombre de sportifs brabançons. Certains, patrons de leur propre entreprise ou commerce se sont vu dans l’obligation de fermer boutique le temps du confinement. C’est le cas de Charles Couchie, l’ancien emblématique de gardien, gérant d’une sandwicherie à Gembloux. "Il y a d’abord eu les premières mesures concernant l’Horeca, annoncées vendredi. Dans un premier temps, nous l’avons mal vécu mais nous sommes restés optimistes puisque nous avions un service de take away qui pouvait toujours fonctionner. La journée de vendredi fut bonne mais ça l’était beaucoup moins samedi. J’ai été contraint de mettre mes trois employés en chômage économique et avec m