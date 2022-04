Charlotte Monfils, athlète affiliée à l’USBW a réalisé une sacrée performance ce week-end lors du 10 km de Valenciennes, épreuve internationale très relevée où elle s’est classée 7e chez les dames mais surtout deuxième européenne. Le tout en s’offrant un nouveau record personnel en 34.42.

Objectif atteint donc. "Je savais que le plateau serait très relevé mais j’avais envie de descendre sous les 35 minutes et pourquoi pas sous les 34. Je me suis retrouvée dans le boxe élite, où il y avait beaucoup d’hommes et peu de femmes, comme d’habitude. (...)