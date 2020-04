Christian Rits nouveau T2 de l’AFC Tubize: "L’adrénaline d’une équipe première me manquait" © sterpigny Brabant WallonInterview Sébastien Sterpigny

Quelques jours après la nomination de Khalid Karama au poste d’entraîneur principal, l’AFC Tubize a poursuivi la constitution de son noyau pour la saison prochaine avec la nomination de Christian Rits au poste de T2. En attirant l’entraîneur des espoirs du RWDM, qui avait coaché l’équipe première en D3 amateurs mais avait aussi travaillé au FC Brussels ou encore à Grimbergen, les Sang et Or s’offre une bonne dose d’expérience. Christian Rits, lui, retrouve Khalid Karama, avec qui il avait joué à l’Union et à Lombeek.