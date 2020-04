Christian Rits (ex RWDM) nommé T2 de l’AFC Tubize © sterpigny Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

Quelques jours après la nomination de Khalid Karama au poste de T2, le club tient son T2.



La semaine dernière, l’AFC Tubize annonçait la nomination de Khalid Karama au poste d’entraîneur principal. Ce lundi, c’est au tour du nom de son T2 d’être dévoilé. Et le club n’a pas choisi n’importe qui puisqu’il a opté pour Christian Rits, que l’on a notamment connu au RWDM, au FC Brussels ou encore à Grimbergen. Une sacré dose d’expérience et un homme de caractère pour l’AFC.



"L'AFC Tubize tient son T2 ! L'ancien entraîneur des espoirs du RWDM, de Grimbergen et du FC Brussels, Christian Rits, rejoint les Sang et Or en tant que T2. Nous tenons à remercier Jassem Ben R'Haiem pour le travail accompli et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. Nous sommes convaincu que Christian Rits formera un duo de très grande qualité avec Khalid Karama", a indique le club.